На Ставрополье юношу не спасли после аварии на соревновании по мотокроссу

В Ставропольском крае подросток не выжил из-за полученных на соревновании травм
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае во время соревнований по мотокроссу произошла авария. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. По версии следствия, три мотоцикла столкнулись. Во время аварии пострадали три подростка. Один из них получил серьезные травмы, спасти его не удалось. Остальные попали в медучреждение, где им оказали необходимую помощь.

«В настоящее время их жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники СК проводят мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего. В том числе следователи выяснят, соблюдали ли организаторы требования безопасности.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления», – рассказали в СК.

До этого в Нижнем Новгороде мотоциклист спровоцировал аварию с тремя школьницами. Водитель-подросток пытался объехать пешеходов, но не справился с управлением.

Ранее последние секунды жизни бразильского футболиста перед ДТП попали на видео.

