Эпидемиолог заявил о замедлении роста продолжительности жизни

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что темпы увеличения продолжительности жизни начали замедляться.

По его словам, ранее средняя продолжительность жизни людей постоянно росла, однако в последние годы прирост стал менее заметным, что свидетельствует о приближении к естественным ограничениям.

Фаворов отметил, что несмотря на улучшение качества жизни, значительного удлинения жизни у населения уже не наблюдается. Он добавил, что успешное лечение раковых заболеваний может дать небольшой прирост продолжительности жизни, однако общий рост всё равно будет ограничен, так как человечество близко к «естественному рубежу».

До этого ученые из Северо-Западного университета США обнаружили новые молекулярные механизмы одной из самых распространенных онкогенных мутаций — KRAS-G12V.

Ранее ученые из Университета Южной Калифорнии связали прием снотворных с сокращением продолжительности жизни.