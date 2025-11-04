Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР Бондаренко

Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит апелляционную жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко, проходящей по делу о хищении в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Басманный суд Москвы отправил Бондаренко под стражу. Ей инкриминируют присвоение или растрату чужого имущества, а также незаконную банковскую деятельность с получением дохода в особо крупном размере.

По данным суда, Бондаренко занимает должность заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию парламента ДНР. Она была избрана депутатом в 2023 году и является уроженкой Курска.

Следствие установило, что обвиняемый по делу о растрате средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания против Бондаренко. По его словам, она участвовала в обналичивании денежных средств.

Прокурор попросил суд признать Синьговского виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одного года ограничения свободы, а также оштрафовать на 800 тыс. рублей. Сам обвиняемый раскаялся в содеянном и просил назначить минимальную меру наказания.

Ранее главе курской стройфирмы вынесли приговор по делу о фортификациях.