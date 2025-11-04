Заблокированы сайты мошенников, собиравших деньги под видом пожертвований для храмов

Московский суд заблокировал 17 мошеннических сайтов, на которых собирались деньги под видом пожертвований для храмов и монастырей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Прокуратура обнаружила, что на ресурсах были указаны реквизиты для пожертвований и оплаты богослужений и треб, однако, как сообщили в РПЦ, деньги в храмы от этих сайтов не передавались.

По итогу рассмотрения дела суд запретил соответствующие сайты, при этом один из администраторов пытался оспорить это решение в Мосгорсуде, но оно вступило в законную силу.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил размещать в храмах Русской православной церкви по всей стране QR-коды, чтобы прихожанам было удобнее делать пожертвования.

По его мнению, введение такой практики сделает более прозрачным сам процесс внесения пожертвований, так как появится возможность отслеживать поступление средств в пользу храма.

Ранее «Черного колдуна» из Иркутска оштрафовали за оскорбление чувств верующих.