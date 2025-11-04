На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заблокированы сайты мошенников, собиравших деньги под видом пожертвований для храмов

Суд заблокировал 17 сайтов мошенников, собирающих деньги якобы для храмов
true
true
true
close
Shutterstock

Московский суд заблокировал 17 мошеннических сайтов, на которых собирались деньги под видом пожертвований для храмов и монастырей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Прокуратура обнаружила, что на ресурсах были указаны реквизиты для пожертвований и оплаты богослужений и треб, однако, как сообщили в РПЦ, деньги в храмы от этих сайтов не передавались.

По итогу рассмотрения дела суд запретил соответствующие сайты, при этом один из администраторов пытался оспорить это решение в Мосгорсуде, но оно вступило в законную силу.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил размещать в храмах Русской православной церкви по всей стране QR-коды, чтобы прихожанам было удобнее делать пожертвования.

По его мнению, введение такой практики сделает более прозрачным сам процесс внесения пожертвований, так как появится возможность отслеживать поступление средств в пользу храма.

Ранее «Черного колдуна» из Иркутска оштрафовали за оскорбление чувств верующих.

