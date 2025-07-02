«Черного колдуна» из Иркутска наказали за оскорбление чувств верующих

В Иркутске 22-летнего мужчину, называющего себя черным колдуном, астрологом и экстрасенсом, приговорили к 100 часам обязательных работ за оскорбление чувств верующих в сети. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды_38».

Согласно материалам дела, в мае 2023 года мужчина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост с оскорбительными высказываниями, проявив явное неуважение к православному христианству и людям данного вероисповедания.

На суде в качестве свидетелей допросили настоятелей двух храмов Иркутска, которые подтвердили, что публикация носит оскорбительный характер, поскольку затрагивает Иисуса Христа. В заключении эксперта говорится, что в тексте поста имеются высказывания, в которых негативно оцениваются представители христианской религии (священники и верующие), а также объекты религиозного почитания (Бог, храм, церковь, Ангелы).

При этом данный пост, содержащий оскорбительную для верующих информацию, не единственный на странице у «черного» колдуна. Мужчина неоднократно выкладывал фото и видео с подписью «Кладбищенские практики. Максимально щедро».

На суде подсудимый не признал свою вину.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал ввести уголовное наказание для магов и тарологов. Он назвал их мошенниками, которые наживаются на проблемах и горе людей.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане «чудо-целитель» лечил людей плевком в рот и брал за это крупную сумму.