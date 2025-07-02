На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Черного колдуна» из Иркутска наказали за оскорбление чувств верующих

В Иркутске колдун получил 100 часов обязательных работ за оскорбление верующих
close
Depositphotos

В Иркутске 22-летнего мужчину, называющего себя черным колдуном, астрологом и экстрасенсом, приговорили к 100 часам обязательных работ за оскорбление чувств верующих в сети. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды_38».

Согласно материалам дела, в мае 2023 года мужчина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост с оскорбительными высказываниями, проявив явное неуважение к православному христианству и людям данного вероисповедания.

На суде в качестве свидетелей допросили настоятелей двух храмов Иркутска, которые подтвердили, что публикация носит оскорбительный характер, поскольку затрагивает Иисуса Христа. В заключении эксперта говорится, что в тексте поста имеются высказывания, в которых негативно оцениваются представители христианской религии (священники и верующие), а также объекты религиозного почитания (Бог, храм, церковь, Ангелы).

При этом данный пост, содержащий оскорбительную для верующих информацию, не единственный на странице у «черного» колдуна. Мужчина неоднократно выкладывал фото и видео с подписью «Кладбищенские практики. Максимально щедро».

На суде подсудимый не признал свою вину.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал ввести уголовное наказание для магов и тарологов. Он назвал их мошенниками, которые наживаются на проблемах и горе людей.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане «чудо-целитель» лечил людей плевком в рот и брал за это крупную сумму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами