В МВД рассказали, когда подростку нельзя оформить первый паспорт через «Госуслуги»

Подать заявку на паспорт в 14 лет через «Госуслуги» можно в течение 90 дней

Российские граждане по достижении 14 лет могут подать заявление на получение паспорта через «Госуслуги» в течение 90 дней со дня рождения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Миграционной службы МВД.

При этом необходима подтвержденная учетная запись на портале.

Если со дня рождения прошло 90 дней, придется подать заявление лично в офисе МФЦ или в территориальном подразделении МВД. Присутствие родителей или законных представителей необязательно.

Для получения паспорта необходимо при себе иметь свидетельство о рождении, две фотографии 3,5×4,5 см, квитанцию об уплате госпошлины и заявление. В приеме документов могут отказать по разным причинам: неполный пакет документов; фотографии не соответствуют требованиям; свидетельство о рождении заламинировано; не указано российское гражданство подростка.

В октябре сообщалось, что на Алтае 14-летней девушке два месяца не выдавали паспорт из-за подписи «Любите».

