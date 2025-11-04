На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали, когда подростку нельзя оформить первый паспорт через «Госуслуги»

Подать заявку на паспорт в 14 лет через «Госуслуги» можно в течение 90 дней
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Российские граждане по достижении 14 лет могут подать заявление на получение паспорта через «Госуслуги» в течение 90 дней со дня рождения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Миграционной службы МВД.

При этом необходима подтвержденная учетная запись на портале.

Если со дня рождения прошло 90 дней, придется подать заявление лично в офисе МФЦ или в территориальном подразделении МВД. Присутствие родителей или законных представителей необязательно.

Для получения паспорта необходимо при себе иметь свидетельство о рождении, две фотографии 3,5×4,5 см, квитанцию об уплате госпошлины и заявление. В приеме документов могут отказать по разным причинам: неполный пакет документов; фотографии не соответствуют требованиям; свидетельство о рождении заламинировано; не указано российское гражданство подростка.

В октябре сообщалось, что на Алтае 14-летней девушке два месяца не выдавали паспорт из-за подписи «Любите».

Ранее в МВД рассказали, как узнать количество зарегистрированных на вас сим-карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами