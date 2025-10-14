В МВД рассказали, как узнать количество зарегистрированных на вас сим-карт

МВД: есть три способа выяснить количество зарегистрированных на вас сим-карт

Узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на одного человека, можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», в службе поддержки или офисе сотового оператора. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает РИА Новости.

«Самый простой и надежный способ — через портал «Госуслуги»: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел «SIM-карты», ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера — откажитесь от них. Это можно сделать прямо на «Госуслугах» или в салоне связи», – отметили в полиции.

В ведомстве также сообщили, если основной номер не отображается в кабинете, скорее всего это связано с тем, что ранее вы его зарегистрировали на паспорт, у которого истек срок действия.

Кроме того, в полиции предупредили, что зарегистрированные на родственников номера телефонов могут теперь стать проблемой. В случае, если не «отвязать» все чужие номера телефонов, в качестве санкций по новому закону может последовать блокировка номера.

С 1 ноября вступят в силу изменения, касающиеся использования сим-карт. Согласно новому закону «О связи», россияне смогут иметь не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.

Ранее обнаружились россияне, на которых оформлены более миллиона сим-карт.