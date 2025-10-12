На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка два месяца не могла получить паспорт из-за необычной подписи

На Алтае 14-летней девушке два месяца не выдавали паспорт из-за подписи «Любите»
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

В Новоалтайске 14-летней девушке не выдавали паспорт из-за подписи «Любите», сообщают «Вести Алтай».

В материале отмечается, что сотрудники отдела по вопросам миграции два месяца задерживали выдачу документа. По их мнению, паспорт с такой подписью недействителен, потому что с ним не получится оформить банковскую карту или сдать экзамен. Однако мать девушки подписывается «Человек Надежда», и у нее никогда не было никаких сложностей.

Юрист Евгения Яновская уверена, что с подписью все в порядке, потому что на законодательном уровне никаких требований к ней не предусмотрено. Однако неудобства у обладателя такого документа могут возникнуть: например, госорганы могут попросить дополнительно подтвердить личность СНИЛСом или свидетельством о рождении.

Прошлой осенью в Англии мальчику отказались выдавать паспорт из-за имени. Оно оказалось защищено авторским правом. Кристиан и Бекки Моубрей подали заявление, чтобы их сыну Локи Скайуокеру выдали паспорт: семья хотела провести отдых в Доминиканской Республике, а для перелета ребенку нужен был документ международного образца. Однако в министерстве внутренних дел Великобритании отказали в выдаче. Родителям было необходимо или получить разрешение от компании Disney, которой принадлежат авторские права на эти имена, или поменять имя сыну.

Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина (признан в РФ иностранным агентом) могут остаться без российских паспортов.

