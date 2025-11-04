На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Кении штурмом взяла церковь, где заперлись сторонники религиозного культа

В Кении полиция освободила 27 человек, запершихся в церкви из-за культа
Shutterstock/FOTODOM

В Кении полицейские обнаружили в запертой церкви группу из 27 человек, которые предположительно состоят в религиозной экстремистской группировке. Об этом пишет The Daily Nation.

В полиции рассказали, что узнали о церкви в округе Чангамве после того, как одна из местных жительниц забрала своих детей из школы, чтобы запереть их там. Когда правоохранители взяли здание штурмом, там находились семь женщин и 20 детей в возрасте от пяти до 15 лет.

В материале уточняется, что они были в плачевном состоянии: спали на полу без москитных сеток, что может привести к заболеваниям из-за комаров в регионе. Полиция продолжает расследование и устанавливает личности освобожденных людей.

Весной этого года россияне стали фигурантами уголовного дела о торговле людьми в Аргентине. Обвинения были выдвинуты в отношении 21 человека, включая основателя секты «Ашрам Шамбала» (организация, запрещенная в РФ) Константина Руднева.

По версии аргентинской прокуратуры, задержанные могли быть вовлечены в преступную схему сексуальной эксплуатации под видом духовных практик. В центре расследования оказалась история 22-летней россиянки, которую, как считают следователи, беременной привезли в страну и хотели использовать для получения аргентинского гражданства.

Ранее мать главы футбола Испании заперлась в церкви и объявила голодовку из-за секс-скандала сына.

