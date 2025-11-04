На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число разводов семей с детьми сократилось в России

ТАСС: в РФ число разводов среди семей с детьми за два года сократилось на 30%
true
true
true
close
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Число разводов семей с детьми за последние два года сократилось в России на 30%. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на судебную статистику.

В первом полугодии текущего года, по информации агентства, в суды поступило 163 тыс. заявлений о расторжении браков супругов, имеющих детей, — это на 20% меньше, чем в первом полугодии прошло года (204 тыс.) и на 30% меньше, чем в первом полугодии 2023 года (235 тыс).

Практически на столько же сократилось число заявлений о расторжении браков супругов с детьми, удовлетворенных судами — 144 тыс. в первом полугодии 2025 года, против 174,5 тыс. за первые шесть месяцев 2024 года.

В октябре сообщалось, что депутаты Госдумы планируют доработать законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. Проект предлагает изменить судебный порядок и условия развода супругов с несовершеннолетними детьми, закрепив оказание социально-психологических услуг как обязательный элемент примирительных процедур.

Ранее стало известно, сколько браков в России заключается повторно.

