Американцы массово отравились полуфабрикатами из пасты

В США произошла вспышка листериоза (инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes; его возбудитель может размножаться и долго сохраняться в пищевых продуктах, в том числе при их хранении в холодильнике), из-за которой госпитализировали 25 человек, еще шестеро не выжили. Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

В ведомстве рассказали, что случаи заболевания фиксируют с июня. Из-за этого из продажи отозвали полуфабрикаты из пасты. С лета случаи листериоза были зафиксированы в 18 из 50 штатов США.

Телеканал отмечает, что инфекция особенно опасна для пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и новорожденных. Один из выявленных управлением случаев заболевания привел к потере плода.

«Листериоз может вызывать лихорадку, боли в мышцах, головную боль, скованность шеи, спутанность сознания, потерю равновесия и судороги, которым иногда предшествуют диарея или другие желудочно-кишечные симптомы», — предупредили в ведомстве.

В октябре в Бурятии как минимум десятки человек отравились шаурмой и онигири, купленными в торговой сети «Николаевский». Большинство пострадавших — дети, среди отравившихся была и молодая кормящая мать. Один человек попал в реанимацию.

Власти приняли меры для прекращения распространения инфекции. Некачественную продукцию убрали с полок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, на производстве обнаружили многочисленные нарушения.

Ранее женщина выпила в баре коктейль и потеряла зрение.