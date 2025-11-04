Чили положит конец избалованной тюремной жизни сторонников Пиночета

Заключенные военной тюрьмы строгого режима в Чили Пунта-Пеуко, где содержатся виновные в преступлениях против прав человека в эпоху диктатуры генерала Аугусто Пиночета, могут лишиться своих привилегированных условий содержания в связи с планами по включению тюрьмы в государственную сеть. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Президент Габриэль Борич объявил в понедельник, что Пунта-Пеуко преобразуется в обычную тюрьму, чтобы решить проблему переполненности пенитенциарной системы страны.

В отличие от стесненных условий содержания в большинстве чилийских тюрем, заключенные в Пунта-Пеуко имеют доступ к просторным общим зонам с теннисными кортами, площадками для барбекю, библиотекой и телевизионной комнатой.

По данным пенитенциарной службы Чили, в Пунта-Пеуко содержится 141 мужчина, средний возраст которых составляет около 80 лет. Большинство из них — бывшие сотрудники разведки и тайной полиции Пиночета. Среди них — Мигель Краснофф, отбывающий наказание сроком более 1000 лет за преступления против прав человека.

Специально спроектированная тюрьма была открыта в 1995 году для содержания генерала Мануэля Контрераса, главы разведывательной службы Пиночета, и бригадного генерала Педро Эспиносы. За прошедшие годы было предпринято несколько попыток закрыть Пунта-Пеуко.

В настоящее время внутри учреждения уже ведутся строительные работы, на одной из бывших спортивных площадок возводятся офис и пункт наблюдения. Новые заключенные прибудут сюда в начале 2026 года, после чего учреждение переименуют в тюрьму Тилтиль.

