На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чили положит конец избалованной тюремной жизни сторонников Пиночета

В Чили решили лишить заключенных-сторонников Пиночета тенниса и барбекю
true
true
true
close
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Заключенные военной тюрьмы строгого режима в Чили Пунта-Пеуко, где содержатся виновные в преступлениях против прав человека в эпоху диктатуры генерала Аугусто Пиночета, могут лишиться своих привилегированных условий содержания в связи с планами по включению тюрьмы в государственную сеть. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Президент Габриэль Борич объявил в понедельник, что Пунта-Пеуко преобразуется в обычную тюрьму, чтобы решить проблему переполненности пенитенциарной системы страны.

В отличие от стесненных условий содержания в большинстве чилийских тюрем, заключенные в Пунта-Пеуко имеют доступ к просторным общим зонам с теннисными кортами, площадками для барбекю, библиотекой и телевизионной комнатой.

По данным пенитенциарной службы Чили, в Пунта-Пеуко содержится 141 мужчина, средний возраст которых составляет около 80 лет. Большинство из них — бывшие сотрудники разведки и тайной полиции Пиночета. Среди них — Мигель Краснофф, отбывающий наказание сроком более 1000 лет за преступления против прав человека.

Специально спроектированная тюрьма была открыта в 1995 году для содержания генерала Мануэля Контрераса, главы разведывательной службы Пиночета, и бригадного генерала Педро Эспиносы. За прошедшие годы было предпринято несколько попыток закрыть Пунта-Пеуко.

В настоящее время внутри учреждения уже ведутся строительные работы, на одной из бывших спортивных площадок возводятся офис и пункт наблюдения. Новые заключенные прибудут сюда в начале 2026 года, после чего учреждение переименуют в тюрьму Тилтиль.

Ранее сообщалось об издевательствах над Саркози в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами