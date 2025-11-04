На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рэпер Апачев ответил на критику Хинштейна после концерта в Курске

Рэпер Апачев после критики объяснил, что выступил в Курске по приглашению
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Блогер и рэпер Аким Апачев (настоящее имя — Аким Гасанов) в комментарии РИА Новости заявил, что выступить перед добровольческой бригадой «БАРС-Курск» его пригласили.

Апачев сообщил, что регулярно дает концерты в зоне СВО. В Курске он выступал несколько раз, в том числе и перед бригадой «БАРС-Курск».

«О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — сказал рэпер.

Он добавил, что за концерты получил ряд благодарностей от подразделений и награжден медалью участника СВО от российского Минобороны.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал Апачева за концерт в расположении добровольческой бригады, который не был согласован с командованием. Чиновник подчеркнул, что Курск — «не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии».

Ранее Апачев сдался полиции после скандала в Судже.

