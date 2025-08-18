На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России утвердили график школьных каникул

Shutterstock

В России утвердили рекомендации по каникулам для школ, которые работают по четвертям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Осенние каникулы рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, а летние — с 27 мая по 31 августа.

Глава ведомства Сергей Кравцов также напомнил, что учебный год продлится с 1 сентября текущего года по 26 мая следующего. Он также подчеркнул, что срок каникул не должен быть меньше семи дней.

До этого сообщалось, что Минпросвещения разработало варианты расписаний уроков для учеников 1–11-х классов, которые могут позволить оптимизировать нагрузку на школьников.

Для учеников младших классов подготовили пять вариантов расписаний, для учащихся 5–9-х классов — шесть вариантов, а для 10–11-х — 19 вариантов. Все версии составлены с учетом 5-дневной или 6-дневной недели.

Ранее сообщалось, что россияне увеличили траты на подготовку к школе.

