Планировавшие теракт на Хеллоуин в США оказались сторонниками ИГ

Власти Соединенных Штатов предотвратили террористический акт, который готовили сторонники организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в штате Мичиган. Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в социальной сети X.

«Наш недавно рассекреченный иск раскрывает крупный террористический заговор, связанный с ИГ: несколько человек арестованы в Восточном округе Мичигана. У них было несколько винтовок AR-15, тактическое снаряжение и детальный план нападения на территории США», — заявила Бонди.

Генпрокурор уточнила, что заговор был пресечен «до того, как могли быть потеряны невинные жизни». По словам Бонди, это произошло благодаря действиям федерального прокурора Джерома Гордона-младшего, сотрудников Федерального Бюро Расследований (ФБР) США и правоохранительных органов штата Мичиган.

31 октября о предотвращении теракта также сообщил глава ФБР Кэш Патель. Он рассказал о задержании нескольких человек, предположительно, планировавших террористическую атаку на прошедших выходных в Хэллоуин.

Ранее от стрельбы в США в «хэллоуикенд» пострадали более 300 человек.