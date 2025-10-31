ФБР предотвратило «потенциальный теракт» в Мичигане

Федеральное Бюро Расследований (ФБР) США предотвратило «потенциальный теракт» в Мичигане. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава ФБР Кэш Патель.

«Сегодня утром ФБР предотвратило потенциальный теракт и арестовало несколько человек в Мичигане, которые предположительно планировали насильственное нападение на выходные, посвященные Хэллоуину», — написал он.

В конце сентября этого года в Мичигане неизвестный устроил стрельбу в мормонской церкви — пострадали несколько человек, в здании начался пожар. Стрелявший ликвидирован. Его мотивы неизвестны.

21 сентября издание New York Post сообщало, что в штате Нью-Гэмпшир (США) во время свадебного торжества в загородный клуб ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять.

В результате стрельбы одного человека спасти не удалось, еще несколько получили ранения. Издание сообщило, что один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Кроме того, шестерых участников праздника госпитализировали с травмами, которые они получили непосредственно в хаосе, начавшемся после нападения.

Ранее в США во второй раз за сутки началась стрельба в университете.