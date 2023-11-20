В Минздраве отреагировали на идею продавать табак и алкоголь по биометрии

В России преждевременно упрощать продажу алкоголя и табака и отказываться от требования предъявить паспорт. Биометрическая система, которая начнет работать в будущем году и, по планам, заменит паспорт, должна сначала пройти «обкатку», заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в эфире НСН.

Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что в 2024 году Центр биометрических технологий (ЦБТ) планирует запустить сервис подтверждения возраста для таких, как алкоголь и табак. Таким образом, покупать их разрешат без паспорта при подтверждении возраста по биометрии.

Однако Зыков убежден, что упрощать покупку товаров, которые ведут к заболеваемости и преждевременной смертности населения, нельзя.

«Технология подтверждения возраста в электронном виде пока не отработана на практике, ее внедрение в отношении алкоголя и табака преждевременно, необходимо убедиться в ее надежности на других примерах. Однако почему-то Минцифры спешит ее внедрить именно в отношении продажи алкогольной и табачной продукции», — прокомментировал он инициативу.

В том, что сначала механизм нужно будет изучить в деле, с ним согласился депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Паспорт в рамках ограничения продажи алкоголя придумали для того, чтобы его не продавали детям. Надо осторожно и внимательно подходить в тестовом режиме, и смотреть, работает это или нет», — добавил он.

Напомним, по планам после внедрения системы купить товары можно будет, сделав селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и имея подтвержденную учетную запись на государственном портале. Отмечается, что значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Ранее в Госдуме призвали обязать мигрантов сдавать биометрию при въезде в Россию, чтобы в дальнейшем отслеживать приезжих, которых выселили из страны без права возврата за какие-либо нарушения.