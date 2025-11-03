На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше начались проблемы с приемом пациентов в больницах

Больницы в Польше стали ограничивать прием пациентов из-за нехватки средств
Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больницы по всей Польше ограничивают прием новых пациентов, в том числе онкологических, из-за нехватки финансирования. Об этом сообщает RMF24.

В публикации отмечается, что медицинские учреждения республики также прекращают прием тех, кому требуется онкологическое лечение.

По данным представителей Верховного медицинского совета Польши, больницы откладывают лечение до 2026 года из-за того, что был исчерпан годовой лимит финансирования Национального фонда здравоохранения.

По данным радиостанции, наиболее сложная ситуация сложилась в больницах Поморского воеводства.

В публикации отмечается, что зачастую ограничения вводятся неформально.

До этого сообщалось, что некоторым гражданам Украины с 1 октября ограничили доступ к медицинским услугам. Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с законом их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи.

Ранее Польша обвинила русских хакеров в кибератаках на больницы и системы водоснабжения.

