В российском консульстве прокомментировали исчезновение россиянина на Пхукете

Консульство РФ: обращений в связи с исчезновением россиянина на Пхукете не было
В генеральное консульство России на острове Пхукет не поступало обращений по факту исчезновения 31-летнего россиянина, пропавшего во время купания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращений в связи с исчезновением российского гражданина до настоящего времени в Генеральное консульство не поступало», — сказали дипломаты.

Инцидент произошел утром 3 ноября в южной части пляжа Найтон, когда там купалась группа туристов из России. Около 09:00 31-летний Дмитрий З. пропал из поля зрения своих спутников. По словам подруги Дмитрия, сильная волна утянула его под воду. Он так и не вынырнул, после чего на пляж вызвали спасателей.

По данным Phuket News, водолазы обследовали прибрежную зону в сложных условиях, но пропавшего не обнаружили. Полицейские и спасатели также осмотрели близлежащую территорию. Власти сообщили, что поиски туриста продолжаются.

Ранее российский бизнесмен утонул на Пхукете в первый день отпуска.

