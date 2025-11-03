Россиянин расправился с соседом из-за использования стиральной машинки

В Челябинской области мужчина забил соседа по коммуналке за использование стиральной машинки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Конфликт между соседями произошел 30 октября в одном из домов по улице Менделеева в Миассе. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и повздорили. Началась потасовка, и 39-летний фигурант нанес более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу 45-летнего потерпевшего.

Конфликт произошел на бытовой почве: злоумышленник требовал с потерпевшего деньги за использование его стиральной машинки», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Фатальной для пострадавшего стала закрытая черепно-мозговая травма. Нападавшего задержали в кратчайшие сроки. Возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ. Ранее фигурант уже был судим за аналогичное преступление и другие. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

