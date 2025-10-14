Россиянин забил битой приятеля, который попал в ДТП на его автомобиле

Во Владимирской области мужчина забил друга битой после того, как он разбил его машину. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Инцидент произошел 5 сентября 2024 года, когда трое жителей города Меленок возвращались домой после поездки на реку. За рулем автомобиля находился знакомый владельца, который в какой-то момент потерял управление и врезался в опору линии электропередач.

После этого между ним и хозяином машины возник конфликт, в ходе которого последний достал биту из багажника и напал на виновника ДТП. Пострадавший попытался убежать, но злоумышленник догнал его и дважды ударил по голове.

Мужчина долгое время находился на лечении, но так и не смог восстановить здоровье. В марте 2025 года его не стало. Нападавшего арестовали и судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Согласно решению суда, он проведет в исправительной колонии строгого режима 8 лет.

