Стала известна причина схода с рельсов поезда в Англии

Причиной схода с рельсов поезда в Англии стал оползень
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Оползень стал причиной схода с рельсов поезда на северо-западе Англии. Об этом сообщил представитель Network Rail Сэм Макдугалл в эфире Sky News.

«Предварительные данные указывают на то, что поезд столкнулся с оползнем немного севернее того места, где он сейчас находится», — заявил он.

Макдугалл добавил, что удачная конструкция скоростного поезда позволила большей части состава устоять на рельсах, с рельсов сошел лишь головной вагон.

Всего на борту поезда, следовавшего из Глазго в Лондон, находилось 87 человек, лишь четверо из них получили незначительные травмы. Госпитализация не потребовалась.

До этого британская прокуратура предъявила обвинения мужчине, который напал на людей с ножом в поезде. Нападение произошло вечером 1 ноября недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Очевидец рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». В результате нападения пострадали 11 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее в Мексике сошел с рельсов и взорвался состав с топливом.

