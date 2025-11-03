На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено место крушения советского Ил-2, принимавшего участие в боях в 1945 году

В Калининградской области нашли место крушения советского штурмовика Ил-2
Место крушения советского штурмовика Ил-2 было обнаружено на территории Калининградской области. Об этом сообщил поисково-исторический центр «Натангия» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали в центре, специалисты провели экспедицию «В небе над Пруссией». Во время нее они нашли место крушения Ил-2, принимавшего участие в боевых действиях весной 1945 года в рамках Восточно-Прусской наступательной операции.

«В ближайшее время район обнаружения самолета будет более подробно изучен», — подчеркивается в тексте.

30 октября появилась информация, что участники поисковых отрядов «Бельбек» и «Севастополь» обнаружили в горах Крыма фрагменты советского танка Т-34. Части боевой машины нашли при раскопках на горе Каратау, где в 1944 году шли бои с немецко-фашистскими захватчиками. Специалисты предположили, что танк принадлежал 19-му танковому корпусу, который освобождал Севастополь. Судя по характеру повреждений, техника подорвалась на мине, отметили участники экспедиции.

Ранее на территории аэропорта в Орле обнаружили учебные авиабомбы.

