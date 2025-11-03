Власти российского региона предупредили о провокациях с «минированием» школ

В Мурманской области предупредили о возможных провокациях с лжеминированием школ

Данные о минировании школ в Мурманской области, распространяемые в чатах и мессенджерах — провокация. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, в социальных сетях публикуют данные в том числе о том, что учебные заведения якобы будут оккупированы террористами.

«Это провокация, не верьте ни единому слову, сохраняйте спокойствие!» - говорится в сообщении.

В оперштабе предупреждают, что подобные сообщения нельзя пересылать, публиковать на личных страницах и в группах в социальных сетях. Власти напомнили, что за фейковые сообщения о терроризме предусмотрена уголовная ответственность (статья 207 УК РФ).

В июне этого года в Красноярском крае школьник предстал перед судом из-за попытки сорвать экзамен. Инцидент произошел в Лесосибирске. По данным ведомства, 15-летний молодой человек пытался сорвать госэкзамены в трех школах города. Для этого он связался с мужчиной, который ранее публиковал видео о ложном минировании учреждений.

Собеседник позвонил в три школы и рассказал о готовящихся взрывах. Сотрудники ответственных органов выезжали на места и проверяли заведения.

Ранее омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин.