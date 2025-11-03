На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти российского региона предупредили о провокациях с «минированием» школ

В Мурманской области предупредили о возможных провокациях с лжеминированием школ
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Данные о минировании школ в Мурманской области, распространяемые в чатах и мессенджерах — провокация. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, в социальных сетях публикуют данные в том числе о том, что учебные заведения якобы будут оккупированы террористами.

«Это провокация, не верьте ни единому слову, сохраняйте спокойствие!» - говорится в сообщении.

В оперштабе предупреждают, что подобные сообщения нельзя пересылать, публиковать на личных страницах и в группах в социальных сетях. Власти напомнили, что за фейковые сообщения о терроризме предусмотрена уголовная ответственность (статья 207 УК РФ).

В июне этого года в Красноярском крае школьник предстал перед судом из-за попытки сорвать экзамен. Инцидент произошел в Лесосибирске. По данным ведомства, 15-летний молодой человек пытался сорвать госэкзамены в трех школах города. Для этого он связался с мужчиной, который ранее публиковал видео о ложном минировании учреждений.

Собеседник позвонил в три школы и рассказал о готовящихся взрывах. Сотрудники ответственных органов выезжали на места и проверяли заведения.

Ранее омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами