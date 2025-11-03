На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии задержали банду похитителей одежды со склада Versace

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Италии раскрыли банду, на протяжении пяти лет воровавшую одежду со склада Versace в городе Новара для перепродажи ее на онлайн-платформах. Об этом пишет газета Stampa со ссылкой на прокуратуру.

«Банда, состоящая как минимум из восьми человек из Турина, Новары и нескольких родом из Косово, воровала с 2021 по 2025 год», — говорится в материале.

Прокуратура взялась за это дело после того, как на интернет-сервисе Vinted обнаружили объявление с украденной вещью, на которой висел ярлык «образец». Кроме того, в августе 2023 года сотрудница дома моды увидела на той же платформе пропавшую со склада уникальную толстовку. При этом все товары на странице были новыми, а их стоимость была на 50% дешевле, чем в магазинах.

По данным издания, в составе банды находились три сотрудника логистической компании, контролирующей склад. Отмечается, что в гараже у бабушки предполагаемого лидера группировки были найдены три единицы часов Rolex и конверты с наличными.

Возбуждено уголовное дело по факту преступного сговора с целью кражи и отмывания нелегальных доходов. Суд намерен приговорить главаря банды к тюремному сроку.

Ранее россиянин украл одежду в магазине, но передумал ее носить и раздал друзьям.

