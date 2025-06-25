Россиянин обокрал магазин одежды и раздарил похищенное друзьям

Житель Петербурга попал под суд за кражу одежды из магазина, похищенное злоумышленник раздал приятелям. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый пришел в один из магазинов в ТЦ по улице Ефимова. Мужчина снял с вешалок несколько брюк и джемпер, и направился к выходу. Попытки продавца остановить вора не увенчались успехом.

Злоумышленника удалось задержать. Мужчина признался, что хотел носить одежду сам, но потом передумал и подарил друзьям все украденное. Общий ущерб составил 16,5 тысячи рублей.

В отношении петербуржца было возбуждено уголовное дело о грабеже. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей. Когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация.

Ранее в Новосибирске вор-сладкоежка украл десерты из кондитерской.