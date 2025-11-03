На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возгорание произошло в здании сельской администрации в Якутии

В якутском селе Соморсун произошел пожар в здании местной администрации
true
true
true
close
Telegram-канал «МР «Амгинский улус (район)»»

Пожар произошел в здании администрации села Соморсун в Амгинском улусе Республики Саха (Якутии). Об этом сообщила пресс-служба районной администрации в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб полностью потушили возгорание. Никто из людей не пострадал.

«По предварительным данным, огнем повреждены потолок и стены здания на общей площади 65 квадратных метров. На момент возникновения пожара люди в здании отсутствовали», — отметили в пресс-службе.

Всего к тушению пожара привлекли 10 специалистов и три единицы техники. Кроме того, на место происшествия выезжали сотрудники районной администрации и представители ЖКХ.

«Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются комиссией», — добавили в администрации Амгинского улуса.

2 ноября на 314-м км федеральной автомобильной дороги «ТюменьЕкатеринбург» загорелся пассажирский автобус. В Главном управлении МЧС РФ по Тюменской области рассказали, что на место ЧП выезжали восемь сотрудников экстренных служб и три единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в жилом комплексе в Ростове-на-Дону произошел взрыв с последующим возгоранием.

