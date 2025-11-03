Пассажирский автобус сгорел дотла по дороге в Екатеринбург

Пассажирский автобус сгорел дотла на дороге в Екатеринбурге. Об этом сообщает МЧС в Тюменской области в своем Telegram-канале.

«2 ноября в восьмом часу утра поступило сообщение о пожаре в пассажирском автобусе на 314 километре федеральной автодороги «Тюмень-Екатеринбург». На месте вызова работали 8 сотрудников подразделений МЧС России и областной противопожарной службы, было задействовано три единицы техники», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.

