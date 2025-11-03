В Роспотребнадзоре опровергли возможность распространения лихорадки денге в РФ

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболевании лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах, распространение в РФ исключено. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Распространение этого заболевания на территории Российской Федерации исключено, однако туристам необходимо соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы», — сказали там.

Туристам порекомендовали носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы, а также избегать скопления стоячей воды.

3 ноября сообщалось о случаях лихорадки среди российских туристов на Мальдивах. Местные рассказали Telegram-каналу SHOT, что чаще денге подхватывают на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров, которые переносят лихорадку.

Так, одна отдыхающая рассказала, что у нее лихорадку нашли, когда она уже вернулась в Москву с отдыха. У нее сильно повысилась температура, возникли рвота, озноб и головная боль. Девушку госпитализировали. Уточняется, что у нее начались осложнения на селезенку и поджелудочную. По данным СМИ, туристка лежала в реанимации и сейчас ее лечение еще не закончено.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России.