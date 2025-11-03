На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре опровергли возможность распространения лихорадки денге в РФ

Роспотребнадзор: распространение лихорадки денге в РФ исключено
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболевании лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах, распространение в РФ исключено. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Распространение этого заболевания на территории Российской Федерации исключено, однако туристам необходимо соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы», — сказали там.

Туристам порекомендовали носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы, а также избегать скопления стоячей воды.

3 ноября сообщалось о случаях лихорадки среди российских туристов на Мальдивах. Местные рассказали Telegram-каналу SHOT, что чаще денге подхватывают на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров, которые переносят лихорадку.

Так, одна отдыхающая рассказала, что у нее лихорадку нашли, когда она уже вернулась в Москву с отдыха. У нее сильно повысилась температура, возникли рвота, озноб и головная боль. Девушку госпитализировали. Уточняется, что у нее начались осложнения на селезенку и поджелудочную. По данным СМИ, туристка лежала в реанимации и сейчас ее лечение еще не закончено.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами