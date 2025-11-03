Врач отсудил у московского центра образования почти трехкратную сумму обучения

В Москве врач отсудил у центра дополнительного образования почти трехкратную сумму обучения за предоставление некачественных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, год назад медик решил повысить квалификацию в области лечения туберкулеза и обратился в ООО «Инвестиционный учебный центр». Он оплатил полную стоимость обучения в размере 90 тысяч рублей еще до начала учебы, но не попал на курс, так как его не внесли в списки учащихся. Врач обратился в центр с письменными претензиями и потребовал вернуть деньги, но получил отказ. Тогда медик обратился с иском в суд.

Суд встал на сторону истца и взыскал с учебного центра в пользу потребителя 215 тысяч рублей. В их числе 90 тысяч потраченные на обучение, еще 90 тысяч неустойки, 25 тысяч рублей — штраф за неудовлетворение в добровольном порядке претензий истца и 10 тысяч рублей — компенсация морального вреда.

До этого жительница Ижевска отсудила у частной клиники более 1,5 млн рублей за некачественное оказание медицинской помощи. Согласно материалам дела, в 2021 году женщина обратилась в одну из негосударственных клиник для проведения видеоколоноскопии и последующего удаления полипов. Ей провели процедуру под наркозом, после чего выписали.

На следующий день после вмешательства у женщины резко заболел живот и ухудшилось общее самочувствие. Ее экстренно госпитализировали и нашли в кишечнике перфорации, а также развитие гнойного перитонита. Ей провели еще одну операцию, после которой она проходила длительную реабилитацию и до сих пор проходит профилактику спаечной болезни.

Ранее пермячка отсудила 3 млн рублей у больницы за ошибку в родах 20-летней давности.