Россиянка отсудила у больницы миллионную компенсацию за ошибку при родовспоможении

В Перми суд постановил взыскать с больницы имени Гринберга крупную компенсацию в пользу заявительницы за ошибку, допущенную врачами больницы при родовспоможении 20 лет назад. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на юристов, представляющих интересы пермячки.

Согласно материалам дела, в 2003 году во время принятия у пермячки родов двойней медики не стали делать пациентке кесарево сечение. В итоге у одного из детей случилось сильное кислородное голодание, что привело к развитию церебрального паралича. Сейчас юноша является инвалидом первой группы и нуждается в постоянном сопровождении, помощи и реабилитации.

Как уточнили юристы, вина медиков была доказана уже в 2006 году, а в 2023 году отец молодого человека отсудил у медучреждения 1 млн рублей. Так как состояние сына ухудшилось, родители решили подать еще один иск и выиграли дело.

«Кировский районный суд 10 декабря принял решение взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей с больницы имени С. Н. Гринберга в пользу матери ребенка», — рассказал собеседник СМИ.

Ранее в Ростовской области женщину частично парализовало после родов из-за ошибки врачей.