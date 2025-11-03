В российском городе две «ГАЗели» сгорели дотла на парковке

На Шлиссельбургской улице в Ленинском районе Нижнего Новгорода пожар уничтожил две «ГАЗели» и повредил еще три легковых автомобиля. Подробности сообщило МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на парковке. Его удалось потушить усилиями 18 пожарных. Предполагается, что причиной пожара стала неисправность механизмов, узлов и систем одной из машин.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

В начале октября возгорание произошло в административном здании в рабочем поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Произошло обрушение перекрытий между цокольным и первым этажами, пламя перекинулось на кровлю. По предварительной информации, никто не пострадал.

МЧС сообщало, что изначально пожар возник в здании, где расположен магазин Fix Price. Спасатели предупреждали об угрозе распространения огня на соседнее строение — Большемурашкинскую детскую школу искусств.

Ранее в Екатеринбурге сгорел пассажирский автобус.