На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку

Ученый Богачев: на Солнце произошла сильнейшая с конца сентября вспышка
Shutterstock

На Солнце произошла сильнейшая с конца сентября вспышка уровня M5.0. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, максимум излучения был зарегистрирован 3 ноября в 13:11 по московскому времени. Ученый уточнил, что это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4.

М — четвертый из пяти классов солнечной активности. Выше располагаются только уровень X. Богачев добавил, что сейчас астрономы наблюдают за формированием крупного выброса массы, его направление пока не определено.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые способны нарушить работу радиотехники и спутников, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей. По словам терапевта и кардиолога Ольги Мининой, в такие периоды люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Кроме того, может болеть и кружиться голова, появиться шум в ушах и ухудшиться аппетит. Врач отметила, что хотя подобные симптомы не смертельны, есть группы риска, в которые входят гипертоники, «сердечники», люди, страдающие от депрессии, неврозов, биполярного расстройства. Минина порекомендовала им побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, пить больше жидкости и есть продукты, богатые магнием и калием, либо принимать их в таблетках.

Ранее россиянам рассказали, как спад солнечной активности влияет на здоровье.

