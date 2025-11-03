Зеленский разрешил заводам ОПК бронировать уклоняющихся от военного учета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает возможность заводам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны принимать на работу находящихся в розыске за уклонение от военного учета мужчин. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Как поясняется в документе, бронировать сотрудников, которые имеют проблемы с военным учетом, можно только раз в год. Специально для них на предприятиях устанавливается испытательный срок 45 дней, за который они должны устранить нарушение. В случае, если этого сделать не получилось, работодатель имеет право его уволить.

До этого депутат Галина Янченко заявляла, что порядка 1,5 млн украинцев мобилизационного возраста не обновили учетные данные. При этом она уточнила, если они захотят работать на оборонном предприятии, то должны сначала пройти медкомиссию в территориальном центре комплектования (ТЦК). При этом руководители оборонных предприятий Украины жаловались, что во время прохождения медкомиссии военкоматы объявляют их работников в розыск, что блокирует дальнейшую процедуру бронирования и влечет штраф за снятие с розыска.

30 октября сообщалось, что на рынке в Одессе произошла драка между жителями и сотрудниками ТЦК. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль военкомов. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка.

Ранее сообщалось, что на Украине работники ТЦК проверяют отсрочки у учителей.