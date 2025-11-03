На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский разрешил заводам ОПК бронировать уклоняющихся от военного учета

Зеленский упростил процесс бронирования военнообязанных на предприятиях ОПК
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает возможность заводам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны принимать на работу находящихся в розыске за уклонение от военного учета мужчин. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Как поясняется в документе, бронировать сотрудников, которые имеют проблемы с военным учетом, можно только раз в год. Специально для них на предприятиях устанавливается испытательный срок 45 дней, за который они должны устранить нарушение. В случае, если этого сделать не получилось, работодатель имеет право его уволить.

До этого депутат Галина Янченко заявляла, что порядка 1,5 млн украинцев мобилизационного возраста не обновили учетные данные. При этом она уточнила, если они захотят работать на оборонном предприятии, то должны сначала пройти медкомиссию в территориальном центре комплектования (ТЦК). При этом руководители оборонных предприятий Украины жаловались, что во время прохождения медкомиссии военкоматы объявляют их работников в розыск, что блокирует дальнейшую процедуру бронирования и влечет штраф за снятие с розыска.

30 октября сообщалось, что на рынке в Одессе произошла драка между жителями и сотрудниками ТЦК. По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль военкомов. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка.

Ранее сообщалось, что на Украине работники ТЦК проверяют отсрочки у учителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами