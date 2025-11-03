На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирской области хотят запретить продажу энергетиков на массовых мероприятиях

В Новосибирской области запретят продажу энергетиков на массовых мероприятиях
Власти Новосибирской области намерены ограничить продажу безалкогольных тонизирующих напитков в местах массового скопления людей. Это следует из проекта постановления регионального правительства, опубликованного на портале «Электронная демократия».

Согласно документу, запрет планируется вводить во время публичных мероприятий, организованных в соответствии с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Ограничение будет действовать также на спортивных событиях — за час до их начала, во время проведения и в течение часа после окончания.

Ограничение предложено ввести до осени 2032 года. В городских округах запрет будет распространяться на 100 метров от границ массового скопления, а в муниципальных районах и округах — на 50 метров. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В России до конца ноября на кассах самообслуживания появится сервис, позволяющий подтверждать совершеннолетие покупателей с помощью распознавания лица. Для использования этой опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Первоначально система пройдет апробацию в нескольких фитнес-клубах Москвы.

Ранее на Мальдивах навсегда запретили сигареты для поздних зумеров.

