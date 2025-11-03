В Госдуме оценили возможность полного запрета на продажу табака

Россия может прийти к полному запрету на продажу табака в стране по аналогии с Мальдивами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Может быть, когда-нибудь мы тоже в России придем к введению подобных мер. Но сначала для принятия такого решения должен быть запрос общества и консенсус по этому вопросу», — сказал парламентарий.

Леонов напомнил, что в 2022 году антитабачной законопроект продвигали также в Новой Зеландии. Речь шла о пожизненном запрете на продажу табака для рожденных после 1 января 2009 года, однако закон не был принят.

До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Ограничения коснулись даже туристов. Могут ли в России ввести подобный запрет, и кто может попасть под его действие — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме выразили надежду, что в России станет меньше курильщиков к 2050 году.