Более 2500 автомобилей ожидают выезда из Белоруссии в Польшу

Таможня Белоруссии: очередь из авто на границе с Польшей выросла в шесть раз

Количество легковых автомобилей, ожидающих проезда через границу между Белоруссией и Польшей, за неделю выросло в шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил белорусский таможенный комитет.

«Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовики, которые ранее выезжали из Белоруссии в Евросоюз через границу с Литвой, также переориентировались на Польшу и Латвию.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

В ответ Минск ограничил передвижение грузовиков с территории Литвы.

Ранее Лукашенко заявил, что «послал» США за просьбу извиниться перед Литвой.