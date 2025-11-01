Белоруссия ограничила движение литовских грузовиков

Белоруссия в ответ на действия Литвы ограничила передвижение ее грузовиков

В Белоруссии движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничили белорусско-литовским участком границы. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.

Уточняется, что соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин.

«Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы», — говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, принятое решение призвано защитить интересы белорусских и других добросовестных перевозчиков.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

30 октября белорусский погранкомитет сообщил о получении Минском официального уведомления от правительства Литвы о введении ограничений на пересечение границы между странами.

Ранее Белоруссия выразила протест Литве из-за закрытия границы.