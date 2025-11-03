На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг высказался о планах финансирования проектов автономных судов

Алиханов: Минпромторг готов финансово поддержать проекты автономных судов
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что Минпромторг России готов финансово обеспечить проектирование полностью автономных судов. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, уже несколько проектов находится на рассмотрении научного сообщества.

«Поддержка таких работ может осуществляться в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования», который входит в состав нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», — сказал он.

Алиханов отметил, что министерство не первый год поддерживает это направление. Так он добавил, что к настоящему времени на развитие технологий автономного судовождения уже выделено более 2 млрд рублей.

До этого замдиректора департамента судостроения и морской техники Минпромторга Микаил Ибрагимов также сообщал, что Минпромторг Росии готов поддержать проектирование и строительство автономных серийных судов. В качестве приоритетных направлений министерство выделяет паромные переправы, грузовые суда, технический флот, а также суда для Севморпути и Дальнего Востока.

В Минпромторге сообщили о расходах на поддержку роботизации в промышленности до 2028 года.

