Суд отправил под стражу еще двоих по делу Ирины Рудницкой о торговле детьми

В Москве арестовали еще двух фигурантов уголовного дела о торговле детьми, возбужденного против председателя общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирины Рудницкой. Об этом сообщается в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Суд избрал обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

30 октября Рудницкую, проживающую в подмосковной Истре и воспитывающую 12 детей, арестовали по обвинению в торговле детьми. Суд постановил оставить ее в СИЗО до 22 ноября 2025 года.

По данным следствия, в феврале 2025 года супружеская пара решила приобрести новорожденного. Для этого они нашли женщину, находившуюся в России нелегально и готовую продать своего ребенка. В частной клинике в Щелкове они договорились с врачом, которая за 150 тысяч рублей согласилась провести роды и оформить документы на имя «покупателей».

В августе по этому делу был арестован еще один подозреваемый. В конце октября следователи сообщили о завершении расследования и намерении направить материалы в суд.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.