На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отправил под стражу еще двоих по делу Ирины Рудницкой о торговле детьми

Суд арестовал еще двух фигурантов дела активистки Рудницкой о торговле детьми
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Москве арестовали еще двух фигурантов уголовного дела о торговле детьми, возбужденного против председателя общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирины Рудницкой. Об этом сообщается в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Суд избрал обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

30 октября Рудницкую, проживающую в подмосковной Истре и воспитывающую 12 детей, арестовали по обвинению в торговле детьми. Суд постановил оставить ее в СИЗО до 22 ноября 2025 года.

По данным следствия, в феврале 2025 года супружеская пара решила приобрести новорожденного. Для этого они нашли женщину, находившуюся в России нелегально и готовую продать своего ребенка. В частной клинике в Щелкове они договорились с врачом, которая за 150 тысяч рублей согласилась провести роды и оформить документы на имя «покупателей».

В августе по этому делу был арестован еще один подозреваемый. В конце октября следователи сообщили о завершении расследования и намерении направить материалы в суд.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами