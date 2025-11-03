На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности сухофруктов

Гастроэнтеролог Пехотина заявила, что сухофрукты могут вызывать аллергию
Robert N Brown/Shutterstock/FOTODOM

Сухофрукты, обработанные промышленными методами, могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции из-за содержания диоксида серы. Об этом в беседе с РИА Новости заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

«Промышленно обработанные сухофрукты могут содержать диоксид серы — консервант, вызывающий раздражение слизистой желудка и аллергические реакции», — сказала эксперт.

По ее словам, в связи с высокой энергетической ценностью и содержанием натуральных сахаров, сухофрукты не рекомендуются к употреблению при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы. Врач отметила, что безопасной суточной порцией таких продуктов для одного человека является 30–40 граммов.

До этого врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что людям с сахарным диабетом не стоит воспринимать мед и сухофрукты безопасной альтернативой сладостям, потому что они могут вызвать резкие скачки сахара в крови и перегружать организм.

Ранее россиянам назвали самые полезные сухофрукты.

