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Россиянам назвали самые полезные сухофрукты

Врач Кузнецова: чернослив способствует качественному очищению организма

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Ресторан «Магадан»

Сухофрукты — это кладовая разнообразных питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Одними из самых полезных и распространенных являются курага, чернослив, финики, изюм и инжир, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Кузнецова, врач-диетолог сети клиник «Поликлиника.ру».

По словам врача, курагу необходимо включать в рацион людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как она содержит калий, который нормализует артериальное давление, восстанавливает ритм сердца и обеспечивает его правильную работу. Курага показана и страдающим сахарным диабетом: она способствует нормализации углеводного обмена и снижает инсулинорезистентность благодаря содержащемуся в ней хрому.

«Также этот сухофрукт полезен для глаз, укрепления нервной и мышечной систем, повышает сопротивляемость стрессам, способствует уменьшению отеков, положительно влияет на кожу, слизистые и обладает антиоксидантным действием», — объяснила эксперт.

Чернослив благодаря пищевым волокнам, входящим в состав в значительном количестве, способствует снижению уровня холестерина в крови, связывает и выводит соли тяжелых металлов, повышает фибринолитическую активность крови, благоприятно воздействует на микробиоту кишечника, создавая хорошую почву для полезных бактерий.

«Всем известно, что чернослив способствует качественному очищению организма», — уточнила врач.

Финики полезны для костей и связок благодаря высокому содержанию в них кремния, который увеличивает плотность костей, способствует формированию и росту коллагена, а также способен замедлять развитие атеросклероза.

Изюм обладает успокоительным действием и рекомендуется людям, подверженным стрессам. А инжир участвует в профилактике анемии благодаря высокому содержанию железа.

«Важно помнить о высокой калорийности сухофруктов и следить за количеством съеденного. В день взрослому человеку рекомендуется сухофруктов в объеме не более ладони. Если вы будете знать эти простые факты и съедать небольшую горсть сухофруктов на завтрак или как перекус, то ваш организм скажет вам спасибо, — резюмировала Кузнецова.

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