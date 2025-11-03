В США застрелили одну из сбежавших опасных лабораторных обезьян

Жительница Миссисипи застрелила одну из опасных лабораторных обезьян, сбежавших в штате. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Одна из обезьян, которые сбежали... после того, как грузовик перевернулся на шоссе в Миссисипи, была застрелена рано в воскресенье женщиной, которая, как она говорит, обеспокоилась за безопасность своих детей», — говорится в сообщении.

Как рассказала местная жительница Джессика Бонд Фергюсон, ее 16-летний сын заметил во дворе дома обезьяну. По словам женщины, она решила использовать оружие на фоне опасений о том, что животное может являться переносчиком заболевания.

При этом в исследовательском центре, где содержались сбежавшие обезьяны, отметили, что они недавно прошли проверку, и патогенов у них обнаружено не было.

До этого в полиции Миссисипи заявили, что в США продолжаются поиски трех сбежавших лабораторных обезьян. Там отметили, что животные не являются переносчиками опасных болезней. Изначально в полиции штата сообщали, что опасные лабораторные обезьяны, которые переносят гепатит С и коронавирус, сбежали в результате ДТП.

Ранее вирусолог назвал самые опасные инфекции, которыми человека могут заразить животные.