Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Вирусолог назвал самые опасные инфекции, которыми человека могут заразить животные

Профессор Альтштейн: насекомые и животные – переносчики зоонозных инфекций

close
100%
Pexels

Инфекции, которые передаются человеку от животных и насекомых, называют зоонозными, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. одной из самых опасных таких инфекций является клещевой энцефалит, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Также существует очень много вирусных лихорадок, которые переносятся комарами — к ним можно отнести так называемый японский энцефалит. Довольно распространенная вещь!», — отметил Альтштейн.

При укусах животных человек может заболеть бешенством, причем заразить его могут и домашние собаки, подхватившие инфекцию от диких животных, отметил профессор. Также он привел в пример коронавирус, носителем которого являются летучие мыши, и вирус «Аляскапокс», о котором много говорят в последние дни.

«Что же касается Alaskapox, то это тоже вирус не человеческий, а «животного происхождения». Но, судя по всему, это не тяжелая инфекция, и она вряд ли угрожает нам эпидемией», — заключил вирусолог.

Напомним, подхватившего вирус «Аляскапокс» пациента в штате Аляска в США не смогли спасти – он долгое время болел, причем сначала ему диагностировали оспу. Следы вируса в его крови выявили уже после ухода мужчины из жизни. Есть версия, что он заразился от своей домашней кошки. Как пояснял Альтштейн, речь идет об американской версии ортопоксвируса, которая распространяется только в США.

Ранее эксперты назвали заболевания, которыми могут заразить человека невакцинированные кошки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами