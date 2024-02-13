Вирусолог назвал самые опасные инфекции, которыми человека могут заразить животные

Инфекции, которые передаются человеку от животных и насекомых, называют зоонозными, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. одной из самых опасных таких инфекций является клещевой энцефалит, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Также существует очень много вирусных лихорадок, которые переносятся комарами — к ним можно отнести так называемый японский энцефалит. Довольно распространенная вещь!», — отметил Альтштейн.

При укусах животных человек может заболеть бешенством, причем заразить его могут и домашние собаки, подхватившие инфекцию от диких животных, отметил профессор. Также он привел в пример коронавирус, носителем которого являются летучие мыши, и вирус «Аляскапокс», о котором много говорят в последние дни.

«Что же касается Alaskapox, то это тоже вирус не человеческий, а «животного происхождения». Но, судя по всему, это не тяжелая инфекция, и она вряд ли угрожает нам эпидемией», — заключил вирусолог.

Напомним, подхватившего вирус «Аляскапокс» пациента в штате Аляска в США не смогли спасти – он долгое время болел, причем сначала ему диагностировали оспу. Следы вируса в его крови выявили уже после ухода мужчины из жизни. Есть версия, что он заразился от своей домашней кошки. Как пояснял Альтштейн, речь идет об американской версии ортопоксвируса, которая распространяется только в США.

Ранее эксперты назвали заболевания, которыми могут заразить человека невакцинированные кошки.