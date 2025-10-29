На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США зараженная лабораторная обезьяна сбежала после ДТП

В Миссисипи ищут сбежавшую после аварии грузовика зараженную обезьяну
В штате Миссисипи власти ведут поиск потенциально больной лабораторной обезьяны, сбежавшей после аварии перевозившего животных грузовика. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По имеющейся информации, прибывшие из Национального биомедицинского центра Тулейнского университета в штате Луизиана макаки-резусы были инфицированы несколькими вирусами, включая гепатит С и Covid-19, поэтому представляют потенциальную опасность для людей. Приматы, весящие около 12 кг, проявляли агрессию, поэтому приближаться к ним можно было только в средствах индивидуальной защиты.

Позже представители местной полиции заявили, что все обезьяны, за исключением одной, были ликвидированы. В настоящее время осуществляется поиск последней макаки.

18 октября сообщалось, что в заброшенном Бристольском зоопарке в Великобритании обнаружили горилл, все еще живущих в вольере за стеклом.

Ранее сбежавшая обезьяна в подгузнике напала на сотрудника российского магазина.

