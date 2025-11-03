Полиция разыскивает участников драки в Новой Москве

Полиция выясняет обстоятельства и устанавливает участников драки в Новой Москве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о конфликте между гражданами в поселке Московский поступило в 23:40 мск. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время осуществляются мероприятия, которые направлены на установление участников конфликта и привлечение их к ответственности.

В ГУ МВД отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

26 октября сообщалось, что более 80 человек были доставлены в отделения полиции после массовой драки на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве.

Массовая драка на территории московского ЖК «Прокшино» произошла 25 октября. Участниками потасовки стали мигранты — они нападали друг на друга с арматурой и дорожными знаками, в результате повредив несколько автомобилей местных жителей.

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.