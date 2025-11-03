На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция разыскивает участников драки в Новой Москве

МВД: идет розыск участников конфликта в Новой Москве
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Полиция выясняет обстоятельства и устанавливает участников драки в Новой Москве. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о конфликте между гражданами в поселке Московский поступило в 23:40 мск. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время осуществляются мероприятия, которые направлены на установление участников конфликта и привлечение их к ответственности.

В ГУ МВД отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

26 октября сообщалось, что более 80 человек были доставлены в отделения полиции после массовой драки на территории жилого комплекса «Прокшино» в Москве.

Массовая драка на территории московского ЖК «Прокшино» произошла 25 октября. Участниками потасовки стали мигранты — они нападали друг на друга с арматурой и дорожными знаками, в результате повредив несколько автомобилей местных жителей.

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами