МИД Эстонии заявил о российском катере под флагом ЧВК «Вагнера» на Нарве

По реке Нарва проплыл российский пограничный катер под флагом ЧВК (частной военной компании) «Вагнера», сообщает эстонский МИД со ссылкой на фото и видео.
В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за всеми действиями РФ на реке.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна усмотрел в появлении катера признак того, что «железная система России дает трещину» из-за военных действий и давления со стороны стран Запада.
В конце октября в граничащем с Россией уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии завершилось строительство радиолокационной станции. Она уже была введена в эксплуатацию. Объект возведен на территории бывшей шахты Viru и предназначен для мониторинга воздушного пространства в восточной части республики.
По данным СМИ, сейчас в деревне Васкнарва на территории уезда Ида-Вирумаа строится еще один военный объект. А в следующем году эстонское минобороны намерено разместить радар на острове Хийумаа в акватории Балтийского моря.
Ранее армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти.