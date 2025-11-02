МИД Эстонии заявил о российском катере под флагом ЧВК «Вагнера» на Нарве

МИД Эстонии сообщил об обнаружении на Нарве катера под флагом ЧВК «Вагнера»

По реке Нарва проплыл российский пограничный катер под флагом ЧВК (частной военной компании) «Вагнера», сообщает эстонский МИД со ссылкой на фото и видео.

В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за всеми действиями РФ на реке.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна усмотрел в появлении катера признак того, что «железная система России дает трещину» из-за военных действий и давления со стороны стран Запада.

В конце октября в граничащем с Россией уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии завершилось строительство радиолокационной станции. Она уже была введена в эксплуатацию. Объект возведен на территории бывшей шахты Viru и предназначен для мониторинга воздушного пространства в восточной части республики.

По данным СМИ, сейчас в деревне Васкнарва на территории уезда Ида-Вирумаа строится еще один военный объект. А в следующем году эстонское минобороны намерено разместить радар на острове Хийумаа в акватории Балтийского моря.

Ранее армия Эстонии сбила дрон и не смогла его найти.