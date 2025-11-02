На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксирован бум «сонного» туризма

«Суточно.ру»: «сонный» туризм оказался приоритетом на ноябрьские праздники
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Культурные развлечения, цифровой детокс, отдых на природе, гастрономия и «сонный» туризм оказались приоритетными видами досуга для российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

«Все большей популярностью пользуется формат отдыха slow life — с минимумом гаджетов, уединением и фокусом на природе и восстановлении», — сказал директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Отмечается, что самыми популярными городами для туризма стали Москва, Санкт-Петербург и Минск. Кроме того, туристы ездили в Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Кисловодск.

Мусин уточнил, что жители страны предпочли поездки в соседние города. Средняя длительность бронирований составляет три дня, наибольшая часть резервирований приходится на семьи и компании друзей.

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды жилья в России на ноябрьские праздники составила 4,5 тыс. рублей за сутки.

Ранее сообщалось, что на развитие горнолыжного туризма на Северном Кавказе выделят 12 млрд рублей.

