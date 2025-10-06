В Севастополе задержали мужчину за экстремистские комментарии в Telegram

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 39-летнего местного жителя, который в группе проукраинского Telegram-канала публиковал сообщения с призывами к насилию против российских военнослужащих. Об этом сообщили «Крыму 24» в УФСБ по Крыму и Севастополю.

Специалисты провели экспертизу его публикаций и подтвердили, что они содержали прямые призывы к экстремистской деятельности. В связи с этим мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

«Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать <...> ответственности. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы», — заключил канал.

До этого ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По информации ведомства, в Красноярске задержали двоих граждан, выходцев из стран Центральной Азии, которые готовили взрывное устройство для подрыва городской синагоги. Кроме того, в Пятигорске задержали россиянина, который планировал поджог здания еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Новость дополняется.