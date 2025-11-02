На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону

NDR: бесполетную зону установят над хранилищами ядерных отходов в Германии
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Правительство Германии планирует из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в стране. Об этом сообщает NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.

По его словам, существующие технические разработки в области беспилотников и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед правительством новые задачи.

Представитель ведомства добавил, что запрет на полеты был согласован федеральными властями с властями земель. Они пришли к единому мнению о том, что «необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха».

По данным NDR, запрет будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии в Лубмине на северо-востоке страны, в Горлебене и Ахаусе на западе ФРГ.

22 октября сообщалось, что неизвестный беспилотник нарушил работу аэропорта, обслуживающий немецкие города Эрфурт и Веймар.

Ранее немецкие авиакомпании потребовали сбивать неопознанные беспилотники.

